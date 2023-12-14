В клубе РПЛ объяснили неудачный сезон

«Если бы не СВО и не уход Шварца, мы бы боролись за золото. Тогда команда была сильная. Да и сейчас она хорошая. В этом году мы не ставили задачу чемпионства, надо быть реалистами. Хотя я подсчитал — мы 10 очков потеряли в матчах, где должны были выигрывать. В следующем году будем думать о золоте, надо возвращать долги болельщикам», — сказал Степашин.