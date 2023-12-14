Саба Сазонов мог летом оказаться в «Сассуоло»

«Летом плотно работали по четырем игрокам с авторизацией, но дальше всего продвинулись по Сабе Сазонову. Мы привозили его отца на переговоры в тренировочный центр «Сассуоло». В подробности вдаваться не будем, но вариант с «Торино» им приглянулся больше. Как уже сказал, в результате эту сделку закрыли наши близкие друзья из агентства GG11», – заявил Маркелов в интервью «Спорту День за Днем».