Саба Сазонов мог летом оказаться в «Сассуоло»
Защитник «Торино» и воспитанник «Зенита» Саба Сазонов летом мог перейти из «Динамо» в «Сассуоло». Об этом рассказал агент Александр Маркелов.
«Летом плотно работали по четырем игрокам с авторизацией, но дальше всего продвинулись по Сабе Сазонову. Мы привозили его отца на переговоры в тренировочный центр «Сассуоло». В подробности вдаваться не будем, но вариант с «Торино» им приглянулся больше. Как уже сказал, в результате эту сделку закрыли наши близкие друзья из агентства GG11», – заявил Маркелов в интервью «Спорту День за Днем».
В итоге Сазонов перешел в «Торино», где на текущий момент отыграл всего 3 матча и 129 минут в общей сложности.
Сообщалось, что «Динамо» получило за 21-летнего грузинского защитника 3 млн евро.