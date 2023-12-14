Бывший игрок ЦСКА рассказал о штрафе за пропущенный мяч в матче со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Денис Евсиков рассказал о санкциях, примененных к нему со стороны тренерского штаба после одного из матчей со «Спартаком». Его слова приводит Sport24.

По его словам, это случилось из-за эпизода с пропущенным армейцами мячом. Защитник пошел блокировать удар, но убрал голову, чем вызвал недовольство Валерия Газзаева, возглавлявшего на тот момент ЦСКА. «Мы победили, но концовка была очень нервная. На теории Валерий Георгиевич, конечно, разобрал этот момент: "Мячом еще никого не убивало. В хоккее люди под шайбу головой ложатся, а ты от мяча уворачиваешься! Поэтому три тысячи долларов штрафа"», — рассказал Евсиков.

Экс-игрок уточнил, что Газзаев всегда вычитал крупные штрафы из повышенных премиальных. «Он давал заработать», — подчеркнул Евсиков.