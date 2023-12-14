Уткин о ТЭФИ Черданцева: «Награда выглядит как посмертная»

«Не могу оставить вниманием вручение премии ТЭФИ, которое состоялось на минувшей неделе. Наконец-то премию получил мой бывший коллега Георгий Черданцев. Конечно, я поздравляю его с этим обстоятельством.



Мне очень понравилось, как это комментируют люди, которые обычно пишут о спортивном телевидении – что это действительно давно заслуженная награда.



Вспоминают знаменитый репортаж о матче Россия – Нидерланды на Евро-2008, блестящий в своей органичности и искренности. Но все как-то сходятся на том, что человек заслужил [премию] карьерой. А ведь какая обратная сторона этого? Это означает, что с тех пор субъект награды, в общем, мало развивался.



Пожелаем ему обратного перелома в карьере, а то пока в творческом отношении награда выглядит как посмертная», – сказал журналист и блогер Уткин.