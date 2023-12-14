Уткин о ТЭФИ Черданцева: «Награда выглядит как посмертная в творческом отношении. Все вспоминают Евро-2008 и сходятся в том, что Георгий заслужил карьерой – значит, с тех пор он не развивался»
Василий Уткин высказался о вручении Георгию Черданцеву премии ТЭФИ.
Напомним, ведущий и комментатор «Матч ТВ» получил награду в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».
«Не могу оставить вниманием вручение премии ТЭФИ, которое состоялось на минувшей неделе. Наконец-то премию получил мой бывший коллега Георгий Черданцев. Конечно, я поздравляю его с этим обстоятельством.
Мне очень понравилось, как это комментируют люди, которые обычно пишут о спортивном телевидении – что это действительно давно заслуженная награда.
Вспоминают знаменитый репортаж о матче Россия – Нидерланды на Евро-2008, блестящий в своей органичности и искренности. Но все как-то сходятся на том, что человек заслужил [премию] карьерой. А ведь какая обратная сторона этого? Это означает, что с тех пор субъект награды, в общем, мало развивался.
Пожелаем ему обратного перелома в карьере, а то пока в творческом отношении награда выглядит как посмертная», – сказал журналист и блогер Уткин.
Карякин о нейтральном статусе: «Призываю всех спортсменов не идти на компромиссы и выступать только под флагом России хотя бы там, где это возможно»
Уткин о ТЭФИ Черданцева: «Награда выглядит как посмертная в творческом отношении. Все вспоминают Евро-2008 и сходятся в том, что Георгий заслужил карьерой – значит, с тех пор он не развивался»
Джарен Джексон набрал 44 очка против «Хьюстона» – рекорд карьеры. У форварда «Мемфиса» 33,4 очка в среднем в последних 5 матчах