Хохлов прокомментировал назначение на пост главного тренера молодёжки «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался о назначении на пост главного тренера молодёжной команды железнодорожников.

«Я рад вернуться в «Локомотив». С большим удовольствием приступлю к работе. Знаю, насколько важна правильная подготовка молодых игроков для основной команды. Академия «Локо» всегда славилась талантливыми ребятами. С интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьёмся больших успехов», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

Дмитрий Хохлов выступал за «Локомотив» в бытность футболистом. В составе железнодорожников он становился чемпионом России в 2004 году и обладателем Суперкубка в 2005-м. Также Хохлов выступал за сборную России, с которой успел поиграть на чемпионатах мира и Европы.