«Балтика» объявила об уходе капитана команды

«Мы благодарим Аслана за все, что было сделано на благо нашего клуба! Желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — написала пресс-служба «Балтики».

Напомним, Дудиев выступал за «Балтику» с 2018 по 2021 год, а потом ушёл из клуба. Однако летом 2023 года Аслан вернулся в калининградскую команду. Всего он провёл в составе «Балтике» пять сезон, за которые успел сыграть 103 матча и забил пять голов. В нынешнем сезоне Дудиев исполнял обязанности капитана команды.