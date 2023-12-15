Тренер Байдачный считает, что в "Спартаке" рассчитывают на успехи Абаскаля

"Послушайте, если тренера приглашают в команду, значит, наверно, рассчитывают на его успехи и на все остальное. Иначе зачем? Другое дело, что тренерам тоже нужно время для адаптации, как и футболистам. Терпение - одна из главных составляющих работы руководства клуба. Есть ряд команд, претендующих на высокие места. Амбиции у "Спартака"" остались, но нужно время для их подтверждения", - сказал Байдачный.