Тренер Байдачный считает, что в "Спартаке" рассчитывают на успехи Абаскаля

Бывший главный тренер "Терека" и "Ростова" Анатолий Байдачный высказался о работе тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Его слова передает "Евро-Футбол.Ру".
"Послушайте, если тренера приглашают в команду, значит, наверно, рассчитывают на его успехи и на все остальное. Иначе зачем? Другое дело, что тренерам тоже нужно время для адаптации, как и футболистам. Терпение - одна из главных составляющих работы руководства клуба. Есть ряд команд, претендующих на высокие места. Амбиции у "Спартака"" остались, но нужно время для их подтверждения", - сказал Байдачный.
Абаскаль возглавил "Спартак" перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" разгромил "Крылья Советов" со счетом 3:0. Голами отметились Промес, Соболев и Мартинс. После 18 туров РПЛ красно-белые, набрав 30 очков, занимают пятое место в турнирной таблице.