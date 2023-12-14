Аршавин рассказал о философии, которую он старается прививать игрокам академии «Зенита»

«Моя философия — нужно приоритет давать передачам вперёд, нежели даже поперёк и назад, хотя я понимаю, что в футболе не бывает только игры вперёд. Быстро доставлять мяч в штрафную. Например, такой классический пример был, когда наш крайний нападающий обыгрывал защитника своего в центре поля, и мог подать, доходил до штрафной, опять убирал под себя, и там развлекался. Это всё детский футбол, то, что не прокатывает во взрослом.