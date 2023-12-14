Агенты игрока «Зенита» Ренана оценили вероятность его перехода в «Интернасьонал»

При этом журналист также утверждает, что бразильский защитник уже продан английскому «Вест Хэму». «Зенит» получит при трансфере Ренана как минимум 80% от всей финансовой сделки.

Напомним, Роберт не может сразу перейти в английский клуб, так как из-за санкций «молотобойцы» не могут заплатить «Зениту» напрямую. Именно поэтому Ренан сначала отправится в аренду на родину в Бразилию. Возможными клубами для продолжения им карьеры являются «Коринтианс» и «Интернасьонал».