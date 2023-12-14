Трансферная цель «Спартака» может остаться в «Бешикташе»

Камерунский нападающий Венсан Абубакар может продолжить выступление в «Бешикташе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство турецкого клуба немерено сохранить 31-летнего футболиста в команде, несмотря на его недавнее отстранение в связи с плохой игрой. Отмечается, что представители «Бешикташа» в ближайшее время проведут встречу с форвардом, на которой решат, стоит ли им продолжать сотрудничество.

Абубакар перешёл в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.