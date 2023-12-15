«Чайка» объявила о назначении Пятибратова на пост главного тренера

Футбольный клуб «Чайка» объявил о подписании контракта с Дмитрием Пятибратовым. Стороны подписал контракт сроком на два с половиной года.

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«Сегодня Дмитрий Анатольевич прибыл на сбор в Новороссийск и провел встречу с руководством клуба, на которой были определены цели на 2024 год, после чего главного тренера представили команде», — сообщила пресс-служба «Чайки».

Напомним, Пятибратов спел поработать в «Сочи», литовском «Тракае», «Мордовии» и «Факеле». В воронежском клубе специалист проработал до 30 апреля 2023, после чего бы отправлен в отставку. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Чайка» также рассматривала кандидатуру Дмитрия Кириченко.