Степашин высказался о введении Fan ID в РПЛ

«Логика такая, как я понимаю — чтобы был порядок, чтобы мы контролировали людей. Давно говорилось, что надо давать людям покупать билеты по паспортам, сразу все видно. Что касается карты болельщика, то решение, на мой взгляд, неоднозначное», — приводит слова Степашина информационное агентство «РИА Новости».