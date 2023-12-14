«Локомотив» склоняется к продлению контракта с Леонченко

15 декабря, в пятницу, пройдёт совет директоров «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. С большой долей вероятности на нём будет принято решение продлить контракт с генеральным директором Владимиром Леонченко.

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Напомним, Владимир Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года. Ранее в СМИ назывались несколько потенциальных сменщиков Леонченко. Среди них — экс-футболист команды Борис Ротенберг, а также генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов.