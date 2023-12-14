Арбитр Карасев заработал больше 3 млн рублей в первой части сезона-2023/2024

После первой половины футбольного сезона в РПЛ судья Сергей Карасёв заработал 3,16 млн рублей. Об этом сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, Карасёв обеспечил себе первое место рейтинга за счёт Суперкубка России, где получил 300 тыс. рублей. На втором месте находится Павел Кукуян, который суммарно заработал 2,97 млн рублей.

Первая десятка арбитров, больше всех заработавших в этом сезоне, выглядит следующим образом:

1. Сергей Карасёв (3,16 млн).