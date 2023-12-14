Ударившего судью президента турецкого клуба могут отстранить от футбола

Президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение за нападение на судью.

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Напомним, Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера. Когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. После инцидента президента «Анкарагюджю» задержали, а во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи. Впоследствии Коджа подал в отставку.

По данным Haberturk, ожидается, что Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) вынесет Кодже максимальное наказание – дисквалификацию на 2 года (730 дней) за инцидент на поле. Еще на 400 дней дисквалификации будет назначено по статье «нападение», 60 дней – за «неспортивное поведение».

Таким образом, в общей сложности дисквалификация составит 1190 дней. Согласно дисциплинарному регламенту Федерации футбола Турции, единовременная дисквалификация на срок более 3 лет заменяется на пожизненное отстранение.

Кроме того, Коджа выплатит штраф, который в общей сложности может составить более 1,3 млн лир (42,5 тысячи евро).