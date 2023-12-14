Уткин высказался о вручении Георгию Черданцеву премии ТЭФИ

Всё как-то сходится, что человек эту награду заслужил благодаря своей карьере. А ведь оборотная сторона этого какая? Это означает, что с тех пор субъект награды очень мало развивался. Пожелаем ему обратного перелома в карьере. А то к творческому отношению награда выглядит практически, как посмертная», — сказал Уткин в своём YouTube-канале.