Экс-тренер «Динамо» уехал в Америку

Бывший тренер «Динамо» Шварц возглавил американский «Нью-Йорк Ред Буллз»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавил американский «Нью-Йорк Ред Буллз».
«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к клубу и поскорее приступить к работе. У меня большая мотивация для достижения многих великих целей с этим клубом, и я рад, что начну работать в предстоящем сезоне», — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.
Напомним, немецкий специалист возглавлял динамовский клуб с осени 2020 года по летом 2022-го. Вскоре Шварц возглавил немецкую «Герту», из которой был уволен в апреле 2023 года из-за того, что команда показывала плохие результаты. По итогам сезона «Герта» вылетела во Вторую Бундеслигу.
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«Нью-Йорк Ред Буллз» в этом сезоне после 34 матчей занял восьмое место в МЛС и прошёл в плей-офф лиги.