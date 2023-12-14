Экс-тренер «Динамо» уехал в Америку

«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к клубу и поскорее приступить к работе. У меня большая мотивация для достижения многих великих целей с этим клубом, и я рад, что начну работать в предстоящем сезоне», — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.