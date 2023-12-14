Агент Мусы: не исключаю, что Ахмед еще может приехать в Россию

«Не исключаю, что Ахмед ещё может приехать в Россию. В ЦСКА он провёл отличное время, у него осталось много друзей в вашей стране. На данный момент говорить об уходе из «Сивасспора» будет некорректно, потому что Ахмеду нравится выступать в чемпионате Турции и его всё устраивает», – приводит слова Харриса Metaratings.