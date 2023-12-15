FourFourTwo представил рейтинг лучших итальянских футболистов

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших итальянских футболистов за всю историю. Первое место в рейтинге занял бывший игрок «Фиорентины» Роберто Баджо, на второй строчке расположился экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини. Тройку лучших замкнул голкипер Джанлуиджи Буффон, наиболее известный по выступлениям за «Ювентус».