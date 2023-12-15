Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков Бундеслиги

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал сборную самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. В неё вошли семь игроков мюнхенской «Баварии», два игрока леверкузенского «Байера» и по одному игроку из дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг».