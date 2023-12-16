«Отличная идея». Тренер «Сити» Гвардиола — о назначении женщины-арбитра на матч АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение о назначении арбитра Ребекки Уэлч на игру английской Премьер-лиги между лондонским «Фулхэмом» и «Бёрнли», которая состоится 23 декабря.

«Это отличная идея. Надеюсь, в будущем женщин-арбитров станет больше. В Германии, в Лиге чемпионов они уже работают на матчах в качестве четвёртых судей. Это отлично», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).