Арис — Спарта, обзор матча 6-го тура Лиги Европы 2023/2024: опасные моменты, статистика, видео голов, как сыграл Кокорин

Александр не пробился в евровесну, хотя очень старался.

«Арис» Александра Кокорина перед 6-м туром группового этапа Лиги Европы лишился шансов пробиться в плей-офф турнира. Однако ещё мог втиснуться на третье место в группе и попасть в евровесну – но в Лигу конференций. Правда, для этого надо было одолеть «Спарту» с разницей минимум в два мяча. Как выяснилось, для киприотов такая задача невыполнима.

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Кокорин уже забивал пражанам в первом круге, пусть и с пенальти. Активно он начал и ответную встречу, на третьей минуте перехватив мяч у Ладислава Крейчи возле чужой штрафной. Защитник не стерпел такой дерзости и прихватил россиянина за футболку. Итог — жёлтая карточка и опасный стандарт.

К чему-либо голевому он, увы, не привёл. А уже в следующей атаке «Спарта» забила: Лукаш Гараслин промчал по совершенно свободному левому флангу и прострелил в центр, где бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта точно пробил в касание.

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0:1 — ещё не критично, а вот 0:2 при столь суровых предматчевых раскладах — похоже на то. На 13-й минуте так и случилось: Гараслин выступил уже ассистентом и со всё того же левого фланга отпасовал на Велько Бирманчевича, который без обработки запустил мяч в угол. И кому, спрашивается, была нужна победа в два гола?

Предголевая, кстати, на счету Кухты. Настоящий палач «Ариса».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

К чести киприотов, они не сдались, держали мяч, старались комбинировать и часто били в сторону ворот, но для кипера пражан Петера Виндаль-Йенсена эти попытки почти никакой угрозы не представляли. Самый реальный шанс в первом тайме упустил Лео Бенгтссон, выстрел которого в ближний угол оказался неточным.

Ну а в добавленное к первому тайму время случилось чешское фаталити: Каан Кайринен отдал проникающую передачу в штрафную на Бирманчевича, и тот оформил дубль. Что ж, зато Кокорин по ходу первой половины матча отдал эффектный пас пяткой в касание, когда его накрывали двое. Чистейшее эстетство.

В плане техники, кстати, между Александром и многими его партнёрами разница ощущается колоссальная. Во втором тайме, к примеру, он отдал простую передачу Яннику Гомису, а тот при приёме внезапно отпустил мяч на несколько метров и потерял. Человек, между прочим, отыграл шесть лет во второй лиге Франции!

После перерыва «Арис» будто бы смирился и создал что-то вразумительное только на 75-й минуте: Михлали Маямбела прострелил на дальнюю штангу, и Патрик Выдра чуть не срезал в собственные ворота — «Спарте» повезло, что мяч прилетел прямо в лицо Виндаль-Йенсену.

На 84-й минуте киприоты всё-таки оформили гол престижа: Джейден Монтнор разрезал пасом сразу нескольких оппонентов и вывел Бенгтссона, который перебросил вратаря. И всё же на большее хозяева не сподобились. Вероятно, потому что минуту спустя ушёл с поля Кокорин.

Александр ожидаемо стал одним из лучших в составе «Ариса»: получил рейтинг 6,9 от Sofascore за два ключевых паса, 36 касаний мяча, успешную обводку, 24 точные передачи из 31 (77%), выигранное воздушное единоборство и три из пяти удачных попыток борьбы за позицию, один отбор и один заработанный фол, который привёл к предупреждению соперника.

В целом для россиянина групповой этап сложился вполне достойно: на его счету голы «Спарте» и «Бетису», а также ассист в матче с «Рейнджерс».