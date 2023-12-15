У 20-летнего футболиста случился инсульт во время игры в Орле. Его увезли с поля в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел во время матча между любительскими командами. Студенту аграрного университета, защитнику команды «Олимп Кромы» Даниле стало плохо примерно через пять минут после начала игры.

Отмечается, что другие игроки заметили, что с ним что-то не так, и решили заменить его. Однако потом поняли, что надо вызывать «скорую». Пока ехали медики, игроки сами оказывали помощь Даниле и делали компресс.

Также сообщается, что сейчас состояние спортсмена стабильное, он в больнице. До этого он не жаловался на проблемы со здоровьем.