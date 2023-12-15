Сабитов: в «Сатурне» заходили серьёзные дяди в пиджачках, я их побаивался

«В «Сатурне» со мной всегда рядом был Тёмка (Ребров. — Прим. «Чемпионата»), который вот прям моим человеком был. О других сложных вещах я не задумывался ― выходишь и играешь. Есть какая-то другая жизнь, учёба, институт и первая любовь. Когда тебе 19 лет и ты занимаешься футболом и всё идёт вверх, тебе хорошо, всё легко. Ты готов бегать, прыгать, делать вообще всё. Но никогда такого не было, что я проснулся и сказал, что всё умею. Мы ездили на сборы, смотрели мир. В «Сатурне» было хорошо. Бывало, что серьёзные дяди заходили.



Это были люди, которые присматривали в то время за командой. Помню, был на базе, а у меня тогда только появился вариант со «Спартаком». Зашёл человек из администрации области, пообщался со старшими, посмотрел на меня и сказал: «А ты куда собрался?» Я растерялся: какого ответа он от меня ждёт? А он посмотрел и говорит: «Я тебе дам «Спартак»!» И ушёл. Думаю: «Интересно, а что делать-то?» Я всегда побаивался взрослых дядечек в пиджаках. В раздевалке-то все в спортивном. Когда тренер заходил, я тоже начинал побаиваться, а тут такой важный дядя. Хотел мне сказать, что никуда меня не отпустят. Но где-то через полгода я всё-таки перешёл», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.