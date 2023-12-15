Неизвестные взломали страницу «Уигана» в соцсетях

Официальная страница английского клуба «Уиган» в соцсетях была взломана, там разместили несколько фотографий неизвестной женщины.

По состоянию на сегодняшний день страница «Уигана» вернулась в руки владельцев, сейчас посторонних изображений на ней нет. «Уиган Атлетик» выступает в Лиге 1, третьим по силе английском дивизионе. В прошлом сезоне «латикс» заняли 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.