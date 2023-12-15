«Аль-Иттихад» вылетел из клубного ЧМ, проиграв «Аль-Ахли», Бензема не реализовал пенальти

Завершился матч второго раунда клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречались египетский «Аль-Ахли» и саудовский «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе имени короля Абдаллы в Джидде (Саудовская Аравия). «Аль-Ахли» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в полуфинал турнира.

На 21-й минуте с пенальти счёт открыл защитник «Аль-Ахли» Али Малул. В концовке первого тайма нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не смог реализовать 11-метровый удар. На 59-й минуте полузащитник Хуссейн Эль-Шахат забил второй мяч «Аль-Ахли». Через три минуты Эмам Ашур довёл счёт до крупного — 3:0. В концовке встречи Бензема отыграл один гол «Аль-Иттихада».