Ярошик: сейчас мной интересуется один маленький клуб из маленькой страны

«Сейчас мои дела хорошо, я бы хотел снова тренировать. Я люблю эту работу, поэтому для меня неважно, в какой стране и команде. Сейчас мной интересуется один маленький клуб из маленькой страны, но для меня это интересно. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.