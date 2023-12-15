Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Женская сборная России опустилась с 25-й на 26-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

© РФС

На счету российской команды 1 717,17 очка. В начале декабря сборная России провела два товарищеских матча с командой Парагвая, одержав победу и сыграв вничью - 3:0 и 1:1

Лидером рейтинга стала сборная Испании (2 066,05), в тройку также входят команды США (2 045,12) и Франции (2 021,69). Прежний лидер - сборная Швеции - опустилась на пятую строчку (1 998,09), пропустив вперед команду Англии (2 014,19).