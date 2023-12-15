Стал известен самый эффективный клуб РПЛ

Metaratings.ru провел исследование, затрагивающее отношение показателей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице к их бюджету, на основе данных из открытых источников.

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По подсчетам издания, самым эффективным клубом чемпионата стал воронежский «Факел». Как сообщал генеральный директор команды Роман Асхабадзе, бюджет «Факела» составляет 737 млн рублей. Это самый низкий показатель в лиге. При этом клуб заработал после 18-ти туров 21 очко – на каждый заработанный балл в нынешнем сезоне «Факел» потратил 35 млн рублей.

Это с большим отрывом лучший показатель в чемпионате страны – «Пари Нижний Новгород» тратит почти на 21 млн больше.

Худшей по этому показателю командой РПЛ стал петербургский «Зенит» – бюджет сине-бело-голубых составляет 13,1 млрд рублей, а за 18 туров клуб с берегов Невы набрал 36 очков – 364 млн рублей на один балл.