Сборные России и Сербии по футболу могут провести товарищеский матч

Футбольные сборные России и Сербии могут провести товарищески матч в марте в Санкт-Петербурге.

Игра состоится, если сборная Сербии получит разрешение от Союза европейских футбольных ассоциации и Международной федерации футбола, сообщает Tanjug.

Матч может пройти 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге. Для сборной России эта встреча с европейской сборной станет первой с 202 года.

Команда Карпина в 2023-м году провела восемь матчей, три из которых не являются официальными. Были обыграны сборные Ирака (2:0), Камерун (1:0) и Куба (8:0). С командами Ирана и Кении были зафиксированы ничейные результаты.