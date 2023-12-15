Экс-капитан ЦСКА Варламов возглавит казанский «Сокол»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Варламов возглавит казанский клуб «Сокол». Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, официально о назначении будет объявлено в начале следующей недели.

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«Сокол» в 2023 году выиграл первенство и Кубок Татарстана, а также Кубок МФС «Приволжье» и получил право заявиться в новом сезоне в ФНЛ-2. С 2024 года состязания в третьем по счёту дивизионе России будут проводиться по системе «весна-осень».