Божович – о футбольной столице России: какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал о "Зените"

Экс-главный тренер тульского "Арсенала" и московского "Локомотива" Миодраг Божович ответил на вопрос, какой город является футбольной столицей России. – Футбольная столица России – в Москве или Санкт-Петербурге? Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда. Самым знакомым для меня было "Динамо". На втором месте ЦСКА, третье – "Спартак", потом "Локомотив". "Зенит" оказался на слуху последние 20–30 лет, а в Европе их узнали последние лет 10–15, в отличие от московских клубов. Тем более в Питере только "Зенит".