Игрок «Балтики» Маляров: надеюсь, Головин уйдёт из «Монако» в новом году

«Наверное, назову Головина лучшим футболистом из России в 2023 году. Тут есть один ответ — человек играет во Франции в одной из лучших команд мира. Надеюсь, в новом году он уйдёт из «Монако». Мне кажется, Саша может поиграть и в Англии, и в топовых командах Испании. Хочется, чтобы он двигался дальше, а не останавливался на «Монако», — сказал Маляров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.