Роналду остался вне сборной самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался вне сборной самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии. Список составил портал Transfermarkt.

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Места в атаке достались Неймару из «Аль-Хиляля», стоимость которого оценивается в 45 миллионов евро, и его одноклубнику Александару Митровичу (28 миллионов).

В качестве атакующих полузащитников в символическую сборную попали Отавио («Аль-Наср», 30 миллионов), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», 35 миллионов) и Малком («Аль-Хиляль», 30 миллионов). Стоимость 38-летнего Роналду оценивается в 15 миллионов.