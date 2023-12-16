ЦСКА подпишет уругвайского защитника «Коринтианса» Мендеса

ЦСКА подпишет уругвайского защитника Бруно Мендеса, выступавшего за «Коринтианс», сообщает RT.

По информации источника, 24-летний футболист не продлил контракт с бразильским клубом и перейдёт к армейцам в статусе свободного агента. Соглашение с ЦСКА будет рассчитано до лета 2027 года.

Мендес перешел в «Коринтианс» из «Уондерерсы» в феврале 2019 года. Сумма трансфера составила 3,1 млн евро (по данным Transfermarkt).

В нынешнем сезоне Мендес провел 53 матча, но результативными действиями не отметился.

В составе ЦСКА сейчас девять защитников: Агапов, Гайич, Келлвен, Лукин, Набабкин, Дивеев, Мозес, Роша и Рядно.