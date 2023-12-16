Команда Пути РПЛ — команда Пути регионов, прямая онлайн-трансляция Матча звёзд Кубка России — 2023, где смотреть

Матч Звёзд Кубка России!

Команда Пути РПЛ — команда Пути регионов, прямая онлайн-трансляция Матча звёзд Кубка России — 2023, где смотреть
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Сегодня, 16 декабря, на «Лайв Арене» в Новоивановском состоится Матч звёзд Fonbet Кубка России. Команда Пути РПЛ во главе с Сергеем Пиняевым и Иваном Обляковым встретится с Командой Пути регионов, за которую в том числе сыграют представители «Амкала» и 2DROTS. Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков.

Состав команды Пути РПЛ:

Вратари: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»). Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулёв («Оренбург»). Полузащитники: Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»). Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»).

Состав команды Пути регионов:

Вратари: Владимир Сугробов («СКА-Хабаровск»), Олег Баклов («Уфа»). Защитники: Александр Коренблюм («Динамо» Санкт-Петербург), Данил Пелих («Ротор»), Константин Морозов («Амкар»). Полузащитники: Владислав Ослоновский (2DROTS), Эдамс Скляр (2DROTS), Анатолий Катрич («Амкал»), Никита Дубчак («Амкал»), Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»), Александр Борисов («Биолог-Новокубанск»). Нападающие: Ян Шанин («Знамя Труда»), Кирилл Панченко («Химки»), Роман Шалин («Химик-Август»), Александр Давыденко («Химик-Август»), Клуцей Годфред (2DROTS), Кирилл Корепов («Динамо» Вологда), Максим Турищев («Родина»).

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Футбол
Илья Ишков
Наир Тикнизян
Никита Кривцов
Сергей Пиняев
Эдгар Севикян
Никита Дубчак
Александр Давыденко
Кирилл Маляров
Алан Хачиров
Владислав Ослоновский
Владимир Сугробов
Роман Шалин
Анатолий Катрич
Ян Шанин
Максим Максимов
Константин Морозов
Олег Баклов
Георгий Мелкадзе
Никита Медведев
Александр Борисов
Евгений Фролов
Данил Круговой
Кирилл Панченко
Крылья Советов
Рубин
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