Команда Пути РПЛ — команда Пути регионов, прямая онлайн-трансляция Матча звёзд Кубка России — 2023, где смотреть

Сегодня, 16 декабря, на «Лайв Арене» в Новоивановском состоится Матч звёзд Fonbet Кубка России. Команда Пути РПЛ во главе с Сергеем Пиняевым и Иваном Обляковым встретится с Командой Пути регионов, за которую в том числе сыграют представители «Амкала» и 2DROTS. Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков.