Экс-игрок сборной России Иванов назвал "Спартак" непредсказуемым

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов поделился мнением о том, что в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Спартак" остался непредсказуемой командой, передает "Спорт-Экспресс". "Спартак" остался таким же непредсказуемым, как и прежде. Хорошие матчи чередует с провальными. А главное, снова внутренние противоречия, непонятные конфликты, обиды. Между Абаскалем и командой нет химии, что была год назад", - сказал Иванов. В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет "Краснодар", набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский "Зенит", у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское "Динамо". Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.