Экс-защитник "МЮ" Харгривз назвал Зинченко единственной слабостью "Арсенала"

Зинченко прошел молодежные команды донецкого "Шахтера", а в 2015 году подписал контракт с "Уфой". Футболисту предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, однако он отказался. В 2016 году защитник перешел в "Манчестер Сити", но первый сезон провел в голландском ПСВ. Летом 2022 года украинец перешел в "Арсенал". В текущем сезоне на его счету 15 матчей в АПЛ, в которых он отметился голом и результативной передачей.