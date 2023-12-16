Мирча Луческу: мне трудно жить без футбола

«Фантастический результат Рэзвана. Он добился невероятных успехов в Лиге конференций, дважды обыграв «Айнтрахт», который полтора года назад выиграл Лигу Европы, а сейчас победил «Баварию» 5:1.

Благодаря выступлению в этой группе на ПАОК обратила внимание вся футбольная Европа. Я сейчас в Греции. Мне тяжело жить без футбола», – цитирует Луческу Digi Sport.