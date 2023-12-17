«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Бетисом» в Ла Лиге

Сегодня, 17 декабря, состоялась встреча 17-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Бетисом». Матч прошёл на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды забитыми мячами не отметились. При этом российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян появился в стартовом составе и был заменён на 59-й минуте на Беньята Туррьентеса.