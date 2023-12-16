Ребров рассказал о конфликте Дзюбы с Эмери

Бывший вратарь московского "Спартака" Артем Ребров рассказал в своей колонке на Sports.ru о конфликте форварда Артема Дзюбы с тренером Унаи Эмери в 2012 году.
"Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в "Спартаке" носили этот номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали.
Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но маленькие недопонимания точно присутствовали. Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге все закончилось "тренеришкой".
Я был рядом, когда Дзюба сказал про "тренеришку". Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул. В итоге фраза привела к такому скандалу", - написал Ребров.
Унаи Эмери проработал в "Спартаке" меньше полугода. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского "Динамо" (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери "тренеришкой".
Артем Дзюба: «Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка». Но не великий – просто Лигу Европы выигрывает. Странный, тяжелый человек»
После ухода из "Спартака" он поработал в "Севилье", "ПСЖ", лондонском "Арсенале" и "Вильярреале". С 2022 года Эмери возглавляет "Астон Виллу".
За это время он успел четырежды выиграть Лигу Европы (с "Севильей" и "Вильярреалом"), а также привести "ПСЖ" к победе в чемпионате Франции и дважды завоевать Кубок страны. В сезоне 2013/14 он признавался лучшим тренером в Европе.