Джикия может стать игроком «Краснодара»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия может стать игроком «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».

Джикия может стать игроком «Краснодара»
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По данным источника, краснодарский клуб рассмотрит кандидатуру Джикии, если команду покинет Хуниор Алонсо.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году. В нынешнем сезоне Джикия провел за «Спартак» 9 матчей (706 минут), на его счету нет результативных действий.

Всего за столичный клуб Георгий сыграл в 212 матчах, забил 5 голов и стал автором 11 результативных пасов.

Действующее соглашение 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2024 года.

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