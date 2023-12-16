Джикия может стать игроком «Краснодара»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия может стать игроком «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, краснодарский клуб рассмотрит кандидатуру Джикии, если команду покинет Хуниор Алонсо.
Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году. В нынешнем сезоне Джикия провел за «Спартак» 9 матчей (706 минут), на его счету нет результативных действий.
Всего за столичный клуб Георгий сыграл в 212 матчах, забил 5 голов и стал автором 11 результативных пасов.
Действующее соглашение 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2024 года.