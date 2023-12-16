Назван лучший футболист мира в 1990-х годах

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших игроков мира в 1990-х годах.

На первую строчку британцы поместили бывшего капитана сборной Франции Зинедина Зидана. Он долгое время был главным игроком «синих» и «Ювентуса».

«У Франции было много главных игроков, когда они впервые выиграли чемпионат мира в 1998 году на родной земле. Великолепный и изящный плеймейкер, Зизу повел Францию к победе, оформив дубль в первом тайме финала против Бразилии», — пишет издание.

Второе место в рейтинге занял бразилец Роналдо по прозвищу Феномен. За свой единственный сезон в «Барсе» он забил «невероятно результативные 47 голов в 49 матчах во всех соревнованиях».

Футболист вывел роль центрального нападающего на совершенно новый уровень в составе «ПСВ», «Барселоны», миланского «Интера» и сборной Бразилии. Свой первый из двух «Золотых мячей» Роналдо получил в 1997 году.

На третьем месте итальянский форвард Роберто Баджо по прозвищу Il Divin Codino (Божественный хвостик).

В 1993 году Баджо дважды завоевал «Золотой мяч» и стал игроком года по версии ФИФА, прежде чем «практически в одиночку вытащил ничем не примечательную итальянскую команду в финал чемпионата мира 1994 года».