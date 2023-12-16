Команда Мостового одержала победу в Матче звезд Кубка России

Сегодня, 16 декабря 2023 года, на стадионе «Лайв Арена» (Новоивановское) состоялся Матч звёзд FONBET Кубка России между Командой пути РПЛ и Командой пути регионов. Его обслуживал рефери Сергей Карасёв. Игра завершилась победой Команды пути РПЛ со счётом 9:7.