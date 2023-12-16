Команда Мостового одержала победу в Матче звёзд Кубка России

Сегодня, 16 декабря 2023 года, на стадионе «Лайв Арена» (Новоивановское) состоялся Матч звёзд FONBET Кубка России между Командой пути РПЛ и Командой пути регионов. Его обслуживал рефери Сергей Карасёв. Игра завершилась победой Команды пути РПЛ со счётом 9:7.

Команда Мостового одержала победу в Матче звезд Кубка России
© РИА Новости

В составе победителей забитыми мячами отличились: Никита Маляров (дубль), Сергей Пиняев (дубль), Данил Круговой (дубль), Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелешин. У сборной Пути регионов хет трик оформил Максим Турищев, дубль в активе Никиты Дубчака, еще по разу голами отметились Константин Морозов и Кирилл Панченко. Отметим, что игра проходила в формате 5 на 5. Команды провели два тайма по 15 минут.

Напомним, в тренерский штаб Команды пути РПЛ вошли Александр Мостовой, Сергей Овчинников и Андрей Аршавин. Командой Пути регионов руководили Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка и Вадим Евсеев.

Футбол
Павел Мелешин
Никита Кривцов
Сергей Пиняев
Александр Мостовой
Сергей Карасев
Андрей Каряка
Вадим Евсеев
Никита Маляров
Константин Морозов
Андрей Аршавин
Сергей Овчинников
Данил Круговой
Кирилл Панченко
Дмитрий Кузнецов
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости