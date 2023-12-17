Техдиректор лиги Саудовской Аравии Эменало: с Мбаппе разговор о трансфере открыт

"С Мбаппе разговор открыт, но мы не знаем, что он хочет сделать. Наша позиция очень ясна. Все игроки этого уровня знают, где мы находимся. Мы не сможем отказаться от возможности подписать Мбаппе, если он захочет", - сказал Эменало.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых сумел отличиться 15 раз и сделать две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за "Золотой мяч", уступив Эрлингу Холанду из английского "Манчестер Сити" и Лионелю Месси из "Интер Майами" соответственно. 10 декабря издание Sport.fr сообщило, что "ПСЖ" заключил соглашение с мадридским "Реалом" по поводу перехода Мбаппе. По договору сторон "ПСЖ" может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе.