Техдиректор лиги Саудовской Аравии Эменало: с Мбаппе разговор о трансфере открыт

Технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало не исключил прихода в лигу форварда французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, передает Marca.

Техдиректор лиги Саудовской Аравии Эменало: с Мбаппе разговор о трансфере открыт
© Natacha Pisarenko/AP

"С Мбаппе разговор открыт, но мы не знаем, что он хочет сделать. Наша позиция очень ясна. Все игроки этого уровня знают, где мы находимся. Мы не сможем отказаться от возможности подписать Мбаппе, если он захочет", - сказал Эменало.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых сумел отличиться 15 раз и сделать две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за "Золотой мяч", уступив Эрлингу Холанду из английского "Манчестер Сити" и Лионелю Месси из "Интер Майами" соответственно. 10 декабря издание Sport.fr сообщило, что "ПСЖ" заключил соглашение с мадридским "Реалом" по поводу перехода Мбаппе. По договору сторон "ПСЖ" может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе.

Футбол
Килиан Мбаппе
Майкл Эменало
Лионель Месси
Реал
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости