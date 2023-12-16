Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Хетафе» в 17-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Севилья» после вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы теперь может полностью сосредоточиться на чемпионате. При Диего Алонсо пока «Севилья» не выигрывает. Очень печальные дела у севильского клуба. Последняя победа была над «Альмерией» еще в сентябре месяце – 5:1, я не беру кубковый матч там против команд низших дивизионов.

У «Севильи» сейчас просто огромнейшее количество проблем, особенно кадровых, полсостава выкосили травмы. И в Лиге чемпионов это, конечно, сильно сказалось. Плюс, конечно, не повезло еще в матче с «Лансом», особенно в самой концовке. Но «Севилья» получает то, что заслуживает. Есть проблемы у болельщиков с президентом клуба Хосе Кастро.

Сейчас «Севилья» играет с «Хетафе», который находится в серединке турнирной таблицы. И в последних матчах «Хетафе» неплох. Он выиграл у «Валенсии» в предыдущем туре, до этого обыграл дома «Альмерию», но на выезде уступил «Лас-Пальмасу». Вообще, у «Хетафе», если брать последние матчей 10-11, всего 1 поражение.