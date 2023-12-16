У потерявшего сознание игрока АПЛ произошла остановка сердца

«Лутон» на официальном сайте сделал заявление по поводу состояния здоровья капитана команды Тома Локьера, отметив, что футболист переведен в больницу, его состояние стабильное, а в настоящее время он проходит обследование и находится вместе с семьей.

У потерявшего сознание игрока АПЛ произошла остановка сердца
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«Наш медицинский персонал подтвердил, что у капитана «Лутона» произошла остановка сердца на поле, но к моменту, когда его уносили на носилках, он уже пришел в сознание. Дальнейшее лечение он получил на стадионе, за что мы еще раз благодарим медицинские бригады обеих сторон», — сказано в заявлении клуба.

Инцидент произошел на 62-й минуте матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Борнмутом», когда счет на табло был 1:1. Игроку стало плохо на поле, медики оказали ему помощь и на носилках унесли в подтрибунное помещение, чтобы оказать помощь.

Встреча из-за произошедшего была остановлена, футболисты покинули поле. Через 20 минут после того, как Локьера унесли, было решено отменить встречу.

Капитан "Лутона" потерял сознание во время матча чемпионата Англии по футболу

Примечательно, что с Локьером подобный инцидент уже случался. В мае 2023-го футболист, который выступает за сборную Уэльса, также потерял сознание во время матча против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ. Сразу со стадиона он был отправлен в больницу. Тогда ему диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.

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