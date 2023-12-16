Бакаев забил первый гол в чемпионате ОАЭ

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль Вахду» из ОАЭ, отметился дебютным голом за команду.

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27 летний россиянин отличился на 54 й минуте матча 11 го тура чемпионата ОАЭ с «Аль Айном», который завершился со счетом 2:0. Бакаев вышел в стартовом составе своей команды и был заменен в концовке второго тайма. Для него этот матч стал 11 м в составе клуба.

В конце сентября «Зенит» объявил о переходе Бакаева в «Аль Вахду» на правах аренды до конца сезона без права выкупа. Он пополнил состав петербургского клуба летом 2022 года на правах свободного агента после того, как его истек его контракт с московским «Спартаком».