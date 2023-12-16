Зелимхан Бакаев забил первый мяч за клуб «Аль‑Вахда» из ОАЭ

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль Вахду» из ОАЭ, отметился дебютным голом за команду.

Бакаев забил первый гол в чемпионате ОАЭ
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27 летний россиянин отличился на 54 й минуте матча 11 го тура чемпионата ОАЭ с «Аль Айном», который завершился со счетом 2:0. Бакаев вышел в стартовом составе своей команды и был заменен в концовке второго тайма. Для него этот матч стал 11 м в составе клуба.

В конце сентября «Зенит» объявил о переходе Бакаева в «Аль Вахду» на правах аренды до конца сезона без права выкупа. Он пополнил состав петербургского клуба летом 2022 года на правах свободного агента после того, как его истек его контракт с московским «Спартаком».

«Аль Вахда» с 20 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, клуб на семь очков отстает от лидера — «Аль Васла» (27).

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