«Гавр» уверенно обыграл «Ниццу» со счётом 3:1. Кузяев появился на 84-й минуте

Сегодня, 16 декабря, состоялась встреча 16-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Ниццей». Матч прошёл на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. Игру будет обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте вратарь «Ниццы» Марцин Булка неуклюже отбил мяч перед собой, а Эммануэль Сабби открыл счёт.

На 35-й минуте произошёл перевод налево в штрафную на Сабби, который сначала мяч принял, а затем великолепным ударом с острого угла отправил его в дальнюю девятку.

На 51-й минуте Мохамед Байо реализовал 11-метровый и сделал счёт разгромным.

На 82-й минуте Самуэль Грандсир ударил по ногам Жан-Клера Тодибо из-за чего началась драка между игроками. По итогу оба футболиста были удалены.

На 90+1-й минуте после прострела с левого фланга Том Луше отыграл один мяч.

Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник `алер Кузяев, который появился на поле на 84-й минуте.