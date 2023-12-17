Ларин: очень хочется, чтобы «Крылья Советов» стали чемпионами, но надо быть реалистами

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мыслями о шансах самарских «Крыльев Советов» на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Ларин: очень хочется, чтобы «Крылья Советов» стали чемпионами, но надо быть реалистами
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«Всегда, когда команда хорошо начинает сезон и идёт в лидерах, у болельщиков ожидания ещё больше. Но надо быть реалистами.

Очень хочется, чтобы «Крылья Советов» стали чемпионами, но в этом сезоне это практически невозможно. Если такое произойдёт в дальнейшем, я буду очень рад. Завершить сезон в тройке для команды будет большим успехом», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам прошедшей части сезона «Крылья Советов» находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков после 18 проведённых матчей.

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