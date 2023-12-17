Ларин: очень хочется, чтобы «Крылья Советов» стали чемпионами, но надо быть реалистами

«Всегда, когда команда хорошо начинает сезон и идёт в лидерах, у болельщиков ожидания ещё больше . Но надо быт ь реалистами.

Очень хочется, чтобы «Крылья Советов» стали чемпионами, но в этом сезоне это практически невозможно. Если такое произойдёт в дальнейшем, я буду очень рад. Завершить сезон в тройке для команды будет большим успехом», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.